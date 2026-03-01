Один человек погиб и семь пострадали при атаке на аэропорт Дубая

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая. Об этом сообщает оператор воздушных гаваней эмирата Abu Dhabi Airports.

Уточняется, что погибшим оказался гражданин страны Азии. Состояние пострадавших пока не уточняется. Дополнительная информация об инциденте будет предоставлена позднее.

Беспилотник атаковал авиагавань Дубая, сдетонировав в районе одного из терминалов международного аэропорта. Руководство воздушной гавани после случившегося начало эвакуацию пассажиров.

Еще несколько объектов в Дубае подверглись атаке со стороны Ирана. В частности, ракета упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. Кроме того, иранский беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб, после чего в здании начался пожар.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ уничтожили уже 137 ракет и 209 беспилотников, направленных на различные объекты страны из Ирана.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил крупномасштабную атаку США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по территориям ОАЭ, Катара, Бахрейна и других стран региона. По его словам, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать.