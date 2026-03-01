Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 09:15

Политика

В Иране сформирован совет для исполнения обязанностей верховного лидера

Фото: AP Photo

В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Али Хаменеи. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в эфире телеканала Al Alam.

По его словам, первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

"Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера", – уточнил он.

В свою очередь, иранское агентство ISNA заявило о гибели еще одного высокопоставленного сотрудника министерства разведки Ирана Мохаммада Басери. Он умер в ходе воздушной атаки со стороны США и Израиля по Тегерану.

В то же время агентство Tasnim добавляет, что количество погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб возросло до 148. Еще 95 человек были ранены.

Израиль и США продолжают наносить удары по Ирану с 28 февраля. Хаменеи погиб во время одного из них по его резиденции. Правительство страны объявило 40-дневный траур, а также приняло решение в знак скорби сделать нерабочими следующие 7 дней в государстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп счел смерть верховного лидера исламского государства единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он также призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия, чтобы "вернуть стране величие, которого она заслуживает".

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи чудовищным преступлением и подчеркнул, что оно не будет оставлено без последствий.

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика