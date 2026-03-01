В Иране сформирован совет для исполнения обязанностей верховного лидера

Фото: AP Photo

В Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Али Хаменеи. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в эфире телеканала Al Alam.

По его словам, первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

"Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера", – уточнил он.

В свою очередь, иранское агентство ISNA заявило о гибели еще одного высокопоставленного сотрудника министерства разведки Ирана Мохаммада Басери. Он умер в ходе воздушной атаки со стороны США и Израиля по Тегерану.

В то же время агентство Tasnim добавляет, что количество погибших учениц при атаке на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб возросло до 148. Еще 95 человек были ранены.

Израиль и США продолжают наносить удары по Ирану с 28 февраля. Хаменеи погиб во время одного из них по его резиденции. Правительство страны объявило 40-дневный траур, а также приняло решение в знак скорби сделать нерабочими следующие 7 дней в государстве.

Глава Белого дома Дональд Трамп счел смерть верховного лидера исламского государства единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Он также призвал правоохранителей и протестующих мирно объединить усилия, чтобы "вернуть стране величие, которого она заслуживает".

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи чудовищным преступлением и подчеркнул, что оно не будет оставлено без последствий.