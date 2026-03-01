Форма поиска по сайту

01 марта, 06:18

Общество

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 1 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие осадки преимущественно в виде дождя прогнозируются в Москве в первый день весны, 1 марта. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 2 градусов, по области – до минус 1 градуса.

В Москве и Московской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 21:00 3 марта.

В марте в столице ожидаются две волны холода. Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений, но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.

Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первую неделю весны

