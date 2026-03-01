Буданов заявил, что Россия согласилась на гарантии безопасности для Украины

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что Россия согласилась принять предложенные американской стороной гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью Буданова украинским СМИ.

По его словам, российская делегация прямо заявила об этом во время переговоров по урегулированию конфликта.

"Они (россияне. – Прим. ред.) прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их (гарантии безопасности. – Прим. ред.) принять", – утверждает Буданов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Глава США также хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.