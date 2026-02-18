ТАСС: переговоры по Украине возобновились в Женеве

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине возобновились в Женеве за закрытыми дверями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча снова проводится в отеле InterContinental. Туда прибыли представители всех трех участников консультаций – России, США и Украины.

Первая встреча делегаций в рамках третьего раунда переговоров по украинскому конфликту состоялась в Женеве 17 февраля. Она продлилась 6 часов.

По данным СМИ, беседа была напряженной. При этом встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог проходил в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отмечал, что Россия и Украина продолжат работу для заключения сделки. Также он поблагодарил швейцарские власти за предоставление переговорной площадки.