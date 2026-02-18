Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:36

Политика

На 3 месяца продлен арест экс-замгубернатора Курской области Дедову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Ленинский районный суд принял решение продлить на 3 месяца заключение под стражей бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, он пробудет под стражей до 5 мая 2026 года. Его этапируют в Курск для участия в уголовном разбирательстве.

Кроме того, на 3 месяца продлен домашний арест Дмитрию Шубину, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Дедов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.

Позднее в Москву доставили других фигурантов дела – экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

