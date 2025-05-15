Суд продлил арест экс-главе "Корпорации развития Курской области" Лукину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывшему гендиректору АО "Корпорация развития Курской области" Владимиру Лукину, который был этапирован в Москву, продлили арест на 3 месяца. Решение вынес Мещанский суд столицы, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Лукину вменяют особо крупную растрату. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении ему меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

Ранее в столицу также этапировали бывшего заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина. Ему тоже вменили растрату в особо крупном размере и продлили арест.

Лукин и Грабин были арестованы в декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. 28 января стало известно, что Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина, его замов и еще ряда компаний более 3 миллиардов рублей, которые были присвоены по контрактам на возведение оборонительных сооружений.

Позже суд взыскал с бывших руководителей корпорации более 4,1 миллиарда рублей.

Как уточнял врио главы региона Александр Хинштейн, с конца 2024 года было возбуждено свыше 10 уголовных дел, связанных с "Корпорацией развития Курской области". Часть из них впоследствии была объединена.