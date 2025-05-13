ТАСС: фигурант дела экс-губернатора Курской области этапирован в Москву

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Бывшего заместителя гендиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина, который был арестован по делу о злоупотреблению должностными полномочиями, этапировали в столицу. Ему продлили арест, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, Грабину вменили особо крупную растрату.

"Грабина этапировали в столицу для проведения с ним следственных действий, среди которых очные ставки с другими фигурантами. В рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями следователи заподозрили его в особо крупной растрате и допросили", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции задержали и доставили в Москву еще одного фигуранта дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной, передавали СМИ. Им оказался гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов были задержаны 16 апреля по уголовному делу о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе региона с Украиной.

Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Также по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, был задержан бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев. По данным СМИ, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

