ТАСС: новый фигурант дела экс-губернатора Курской области арестован в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали и доставили в Москву еще одного фигуранта дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Им оказался гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечает агентство, Воловикову предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Суд Москвы отправил его в СИЗО по ходатайству следователя. Расследование дела продолжается.
Ранее Воловиков и депутат Максим Васильев давали показания на бывшего главу Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной.
Дедов и Смирнов были задержаны 16 апреля по уголовному делу о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной.
Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Дедов и Смирнов не признали свою вину в мошенничестве.
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