Суд арестовал экс-главу Курской области Смирнова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства экс-главы региона и его адвоката об избрании Смирнову меры, не связанной с арестом, уточнила пресс-служба.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти субъекта общаются с правоохранителями по делу Смирнова и его заместителя Алексея Дедова.

"Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться", – цитирует временного главу субъекта ТАСС.

Смирнов и Дедов были задержаны по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.