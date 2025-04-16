Экс-глава Курской области Смирнов задержан по делу о хищении более 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов задержаны по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Как уточнила представитель ведомства, Смирнов и Дедов стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных АО "Корпорация развития Курской области" и предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Правоохранители выдвинули против экс-главы региона и его заместителя обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Подозреваемые уже доставлены в Москву, где следствие будет просить об их аресте.

"Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавила Волк.

Между тем председателю Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области и почетному главе Федерации бокса Белгорода Владимиру Тебекину на 3 месяца продлили арест.

Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества, занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконной банковской деятельности организованной группой лиц, а также в мошенничестве в особо крупном размере.