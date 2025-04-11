Военный суд в Москве не выпустил из СИЗО генерал-майора Попова

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Второй Западный окружной военный суд решил не менять наказание экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, связанное с его содержанием в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Таким образом, апелляционная жалоба, предполагающая изменение меры пресечения на домашний арест, была отклонена.

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

Прокуратура попросила суд приговорить Попова к лишению свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, прокуратура попросила суд лишить Попова звания генерал-майора, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.

Он был вновь отправлен в "СИЗО-1" в Тамбовской области 28 февраля на два месяца из-за нарушений условий домашнего ареста, на который его перевели в июле 2024 года.

Попов отказался от медосвидетельствования, когда на своей машине ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, он пользовался смартфоном и общался со свидетелями и другими фигурантами дела.

В марте 2025-го Попов направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил российского президента разобраться в его ситуации и вернуть в строй, заявив, что он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО".

Позднее адвокат генерал-майора сообщил, что в связи с положительным решением Минобороны РФ заключить с генералом контракт для участия в спецоперации Попов обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой приостановить производство по его делу.