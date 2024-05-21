ТАСС: бывшего командующего 58-й армией ВС РФ арестовали по делу о мошенничестве

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Суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майора Ивана Попова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника издания, генерал-майора заключили под стражу. По его данным, ходатайство стороны обвинения рассматривал 235-й Гарнизонный военный суд. Однако других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. В начале апреля суд арестовал его до 23 июня. Сумма взятки по его делу составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

Позже суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его также обвинили в получении взятки.

