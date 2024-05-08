Адвокат: сумма взятки по делу Иванова составляет порядка 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сумма, получение которой вменяется в вину замглавы Минобороны Тимуру Иванову, составляет порядка 1 миллиарда 125 миллионов рублей, сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, эта сумма фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов.

"Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности", – сказал адвокат, добавив, что в деле есть лишь один эпизод.

Он также сообщил, что, по мнению следствия, Иванов может скрыться в Европе, хотя он состоит в санкционных списках.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения Иванова в СИЗО.

До этого защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий.

Информация о задержании замминистра обороны РФ по подозрению во взяточничестве появилась 23 апреля. Иванов не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

