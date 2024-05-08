Адвокат: сумма взятки по делу Иванова составляет порядка 1 млрд рублей

08 мая, 15:46Происшествия
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Сумма, получение которой вменяется в вину замглавы Минобороны Тимуру Иванову, составляет порядка 1 миллиарда 125 миллионов рублей, сообщил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.
По его словам, эта сумма фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов.
"Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты. Что, как мы подчеркиваем, не соответствует действительности", – сказал адвокат, добавив, что в деле есть лишь один эпизод.
Он также сообщил, что, по мнению следствия, Иванов может скрыться в Европе, хотя он состоит в санкционных списках.
8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения Иванова в СИЗО.
До этого защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий.
Информация о задержании замминистра обороны РФ по подозрению во взяточничестве появилась 23 апреля. Иванов не признал свою вину.
По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.
Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.
Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест