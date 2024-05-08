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08 мая, 14:27

Политика

Защита замминистра обороны РФ Иванова просит Мосгорсуд отпустить его из СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и отстраненного от должности на время следствия, попросила апелляционную инстанцию Мосгорсуда смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, смягчение меры позволит активнее участвовать в следственных действиях с Ивановым.

О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Позднее столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

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