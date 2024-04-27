РИА Новости: за карьеру в МО Иванов купил дом в 1 500 "квадратов" и редкий ЗиС

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов

Заключенный под стражу по делу о получении взятки замминистра обороны России Тимур Иванов за время работы в ведомстве приобрел жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров и редкий автомобиль ЗиС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из деклараций за 2016–2019 годы.

Согласно документации, Иванов с супругой ежегодно покупали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году в их семье было 9 транспортных средств, а к 2019 году их количество увеличилось до 12. Среди машин замминистра – Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. Среди автомобилей, принадлежащих бывшей супруге замминистра Светлане Захаровой с 2016 года, есть Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

Более того, в 2019 году семья Ивановых приобрела жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Предполагается, что коттедж оформлен на Захарову. У Иванова с 2016 года есть доля в квартире площадью 44,2 квадратного метра и квартира площадью 300 "квадратов". Согласно документам, их ребенок с 2016 года владеет жильем в Мексике, площадь квартиры составляет 350 квадратных метров.

Отмечается, что официальные доходы Иванова особо не выросли за последние годы:



в 2016 году он задекларировал 14,2 миллиона рублей;

в 2017-м – 11,4 миллиона рублей;

в 2018-м – 13,5 миллиона рублей;

в 2019-м – 14,5 миллиона рублей.

В свою очередь, доходы, которые внесла в налоговую декларацию супруга замминистра, значительно выше. Так, в 2016 году она заработала 55,4 миллиона рублей, в 2017-м задекларировала 7,3 миллиона рублей, в 2018 году – 123,1 миллиона рублей, а в 2019 году – 8,3 миллиона рублей.

В 2016 году Иванов стал самым богатым среди заместителей министра обороны, уточнили в материале.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Он не признал свою вину.

По данным СК РФ, замминистра вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал Иванова до 23 июня. Также в СИЗО отправили еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.