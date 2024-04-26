ТАСС: в деле Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды противоправной деятельности

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следствие пытается выявить иные эпизоды должностных преступлений, к которым может быть причастен замминистра обороны РФ Тимур Иванов, заключенный под стражу в связи с обвинением в получении взятки. Об этом ТАСС заявили в полиции.

"Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки", – уточнили в правоохранительных органах.

Также источник предположил, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова могут появиться и новые фигуранты. Сам Иванов отрицает причастность к выдвигаемому ему обвинению и готов дать показания, чтобы доказать свою невиновность.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Столичный суд арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Адвокат Иванова Денис Балуев сообщил, что Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны по делу о получении взятки.

