Милонов раскрыл план замминистра обороны Иванова по сбережению имущества

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов начал готовиться к возможным проблемам с законом еще в 2022 году, сообщил радио КП депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, именно тогда чиновник развелся со своей супругой Светланой Захаровой. Причем, как считает депутат, Иванов сделал это специально, чтобы сохранить имущество.

"Почему никто не заметил, что у него фиктивный развод был в 22-м году? Это такой известный прием среди коррупционеров – фиктивно развестись с супругой и продолжать записывать на нее имущество. Юридически ты не обязан декларировать совершенно никак то, что есть у супруги", – заявил Милонов.

Парламентарий добавил, что пресечь такие схемы можно только совершенствуя законодательство. Он призвал ввести обязанность декларировать доходы бывших членов семьи чиновников.

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина и Александра Фомина.

По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

Как сообщали некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

В связи с произошедшим суд арестовал активы и счета Иванова, сообщили СМИ. По информации источников, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных.

