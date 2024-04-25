ТАСС: суд наложил арест на активы и счета замглавы МО Иванова и его семьи

25 апреля, 04:34Политика
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Столичный суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных. Уточняется, что арест был произведен судом в целях "обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным".
О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.
Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, чиновника отправят в СИЗО "Лефортово". При этом сам он вину не признал.
По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина.
Как сообщают некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.
Замглавы Минобороны Тимура Иванова отправили в СИЗО по делу о крупной взятке