RT: замминистра обороны России Иванова отправят в СИЗО "Лефортово"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов на время следствия будет находиться в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранителей.

По информации сотрудников полиции, следователи проводят обыски у замминистра и у его членов семьи.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

24 апреля суд отправил в СИЗО замминистра. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. При этом он не признал вину в получении взятки.

