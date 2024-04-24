ТАСС: замминистра обороны РФ Иванов не признал вину в получении взятки

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Вину в инкриминируемом преступлении он не признает", – информировал собеседник агентства.

По его данным, правоохранители задержали чиновника за выполнением рабочих обязанностей.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Минобороны РФ. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следователи уверены, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

