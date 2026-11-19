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Молодоженам могут предоставить возможность оформлять брачные контракты непосредственно после регистрации брака. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

По его мнению, сотрудники ЗАГСов должны рассказывать парам о возможности заключения такого соглашения. При этом оформить документ можно было бы сразу после церемонии бракосочетания.

Сейчас брачный договор удостоверяет нотариус. Однако представитель Общественной палаты считает, что подобные полномочия можно предоставить и сотрудникам органов ЗАГС.

Гриб полагает, что такая мера поможет защитить молодые семьи. Он также подчеркнул необходимость информировать молодоженов о возможности заранее определить имущественные отношения.

Ранее СМИ сообщили, что российские молодожены стали чаще сталкиваться с банкротством из-за расходов на свадьбу. Денег, подаренных гостями в конвертах, не всегда хватает, чтобы покрыть затраты на торжество. В результате некоторые пары не могут расплатиться с долгами.