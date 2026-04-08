Юрист Георгиева посоветовала заключать брачный договор при повторном замужестве

Сервис для подготовки проекта брачного договора запустили на "Госуслугах", сообщили в правительстве РФ. Заполнить его можно онлайн, а затем заверить у нотариуса. Как работает новый сервис, от каких рисков он защищает и почему разговор о финансах стоит начинать до свадьбы, разбиралась Москва 24.

"Мы не защищены"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис для подготовки проекта брачного договора заработал на портале "Госуслуги". Воспользоваться им могут как будущие супруги, так и граждане, уже состоящие в официальном союзе, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.



Услуга "Заключение брачного договора" размещена в категории "Жизненные ситуации", в разделе "Обращение к нотариусу". При переходе пользователям предлагается заполнить проект документа в электронном виде, после чего договор необходимо заверить в нотариальной конторе.



На практике такой подход позволяет предотвратить имущественные конфликты. Виктория Сыроватская рассказала телеканалу Москва 24, что она с теперь уже бывшим супругом приобрела квартиру, однако оформили ее на родственников мужа. После расставания женщина с детьми осталась без права на это жилье.





Виктория Сыроватская Теперь я остаюсь фактически без квартиры, и дети тоже. Мы фактически остаемся на улице, потому что не защищены. Я понимаю всю ситуацию – перед заключением брака я бы заключила брачный договор и обсудила все условия.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что составление брачного договора в электронном виде не стоит продвигать в массы, поскольку для России это "совершенно нетрадиционная история".



Парламентарий отметил, что документ оправдан, когда речь идет о состоявшихся людях, вступающих в повторный брак, имеющих собственное имущество и детей. В таких случаях он помогает избежать недоразумений с наследниками. Также, по мнению депутата, договор может нести служебную функцию, например, при переходе супруга на госслужбу и переводе бизнес-активов на партнера.



Однако для молодых людей, вступающих в первый брак, Милонов рекомендовал "держаться подальше" от договоров, поскольку это закладывает "небольшую червоточинку" в отношения.



"Если бы был юным человеком и влюбился в девушку, а она мне брачный договор подсунула, я бы сказал: "Эй, нет, давай-ка – все", – отметил он.



Если же решение все же принимается, депутат советовал не действовать на эмоциях и выдерживать период охлаждения.

Ранее финансовый советник Алексей Родин спрогнозировал, что по итогам 2026 года брачный договор подпишут 15% российских пар, сообщает "Газета.ру". По данным эксперта, ежегодно такое соглашение заключают около 120–140 тысяч пар, причем чаще всего – в Москве и области, а также Санкт-Петербурге. Одновременно с этим в Ингушетии на 20 тысяч жителей приходится лишь один контракт, отметил Родин.

Также он добавил, что инициатором заключения договора чаще выступают женщины – 61% случаев, независимо от возраста.

"Распределяет все сразу"

Согласно семейному законодательству, при отсутствии брачного договора совместно нажитое в официальных отношениях имущество считается общей собственностью супругов и делится поровну. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, документ позволяет изначально отойти от режима совместной собственности, установленному по умолчанию. Супруги вправе определить иной порядок – например, распределить доли как 5/6 и 1/6. То есть заранее прописать, какое имущество кому будет принадлежать как в период брака, так и при его расторжении.

"Договор распределяет все сразу, чтобы в дальнейшем не было споров. Это касается не только недвижимости, но и денег, машин, бизнеса – любого имущества", – добавила юрист.

Также супруги определяют режим пользования и владения: может ли один распоряжаться нажитым с согласия супруга или без него, должен ли спрашивать другого, прежде чем что-то сделать. При этом в первом браке россияне, как правило, не затрагивают эту тему, подчеркнула Георгиева.





Алла Георгиева юрист Если это молодые люди, у них практически ничего нет – они начинают жизнь с нуля, вступают в отношения на равных. Поэтому логично заключать договор, когда уже есть какое-то имущество. Также лучше делать это, если кто-то вкладывает в него больше денег.

Плюс это актуально, когда брак не первый. Например, у жены или мужа уже были отношения, в которых приобретено имущество. Они регистрируют союз и хотят купить квартиру, но одна сторона продает ради этого свою предыдущую недвижимость, а другая нет, потому что в ней живут дети.

"Если не будет брачного договора и новая квартира станет делиться пополам, это не совсем справедливо. Поэтому документ сразу определяет режим, у кого доля будет больше", – подчеркнула она.

По словам Георгиевой, в России заключаются различные варианты брачных договоров. При этом за рубежом чаще встречается условие о выплате компенсации при супружеской измене, однако в нашей стране подобная практика не распространена в связи со сложностью доказательств данного факта.

"В России более применимо, например, что супруг должен содержать супругу после развода какой-то период времени: это тоже можно урегулировать брачным договором, как и другие имущественные взаимоотношения. Однако нельзя ущемлять интересы другого супруга. Например, условия, когда одному все, а другому ничего, оформить не получится: по закону такой документ удастся оспорить в суде. Но в целом можно внести туда практически любые пункты, и некоторые приходят к нотариусу уже с готовым текстом, составленным с участием юристов", – резюмировала Георгиева.

"Меньше неприятных сюрпризов"

По мнению семейного психолога Юлии Метловой, появление такого сервиса на "Госуслугах" не способно радикально повлиять на отношения в паре, однако может сделать разговор о брачном договоре более спокойным.

"Когда для этого не нужно отдельно искать юриста и разбираться, куда идти, а можно спокойно заполнить форму через "Госуслуги", тема переходит в разряд обычных семейных решений. У многих пар все еще возникает реакция: если предлагаешь брачный договор, значит, уже думаешь о разводе. Поэтому тема ощущается очень стыдной, хотя логически прямой связи между этими вещами нет: мы же не считаем, что человек, страхующий квартиру, тем самым ждет пожара", – сказала она Москве 24.

По словам специалиста, брачный договор позволяет парам обсудить вопросы, которые зачастую остаются неразрешенными: отношение каждого партнера к финансам, понимание справедливости, порядок осуществления крупных расходов, в том числе ипотечных, подход к личным накоплениям, а также необходимость согласования значительных покупок и кредитных обязательств.





Юлия Метлова семейный психолог Если обратиться к исследованиям, особенно болезненными оказываются темы несправедливого финансового вклада и воспринимаемой в связи с этим ответственности партнера. Деньги входят в число устойчивых источников семейных конфликтов и занимают одно из первых мест.

Эксперт рекомендовала начинать разговор о брачном договоре с фраз вроде: "Мне спокойнее, когда финансовые договоренности между нами понятны заранее, и я хочу обсудить, какие правила были бы справедливы для нас обоих". Дальше обязательно стоит послушать, что думает об этом партнер.

"По практике – человек может спорить не о содержании документа, а потому, что воспринимает разговор как "ты мне не доверяешь" или "ты допускаешь развод". Обсуждение превращается в спор про отношения. Самое неудачное время для такого разговора – разгар ссоры из-за денег: когда люди злятся, любой документ, даже грамотно составленный, легко превращается в оружие", – пояснила она.

Дополнительно психолог рекомендовала обсуждать финансовые вопросы в спокойный период, предоставляя время для обдумывания и ознакомления с условиями для принятия решения.

"Как семейный психолог, я вижу в возможности заключить договор на "Госуслугах" шанс урегулировать все вопросы заранее, когда отношения хорошие. Парам часто кажется, что они и так это сделают, а потом выясняется, что слово "справедливо" у двух любящих людей может означать совершенно разные вещи. Чем раньше это становится видно, тем меньше неприятных сюрпризов будет при разводе", – добавила эксперт.

Кроме того, брачный договор способствует снижению уровня тревожности в отношениях за счет устранения неопределенности. Заблаговременное обсуждение ключевых финансовых вопросов и их ясное понимание обеими сторонами сокращают пространство для иллюзий, предположений и скрытого напряжения. Формируется четкое осознание: правила определены и согласованы, что избавляет от необходимости начинать разговор с нуля в сложной ситуации, заключила Метлова.

