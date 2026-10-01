Песков: Россия не собирается применять ядерное оружие

01 октября, 17:58Политика
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
У России нет планов применения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Москва о таком сценарии.
Представитель Кремля подчеркнул, что именно европейцы обсуждают возможность использования Россией ядерного оружия, разгоняя таким образом истерию.
"И мы призываем их обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно", – сказал Песков.
Ранее российское посольство в Ирландии не исключило возможность использования страной своего арсенала, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области при попытках изолировать регион. Аналогичное предупреждение в адрес НАТО и МИД Бельгии направило посольство РФ в Брюсселе.
Позже Песков заявил, что любые попытки блокады российских территорий повлекут ядерный ответ. По его словам, это предусмотрено нормативными документами России.