Песков: Россия не собирается применять ядерное оружие

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

У России нет планов применения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Москва о таком сценарии.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно европейцы обсуждают возможность использования Россией ядерного оружия, разгоняя таким образом истерию.

"И мы призываем их обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно", – сказал Песков.

Ранее российское посольство в Ирландии не исключило возможность использования страной своего арсенала, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области при попытках изолировать регион. Аналогичное предупреждение в адрес НАТО и МИД Бельгии направило посольство РФ в Брюсселе.

Позже Песков заявил, что любые попытки блокады российских территорий повлекут ядерный ответ. По его словам, это предусмотрено нормативными документами России.