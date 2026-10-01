Песков заявил, что Черное море малопригодно для судоходства из-за действий Украины

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Черное море в настоящее время малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, несмотря на это, Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировой рынок.

"Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима", – сказал он.

При этом пресс-секретарь отметил, что по поручению Владимира Путина правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки зерна.

Ранее сообщалось, что Турция намерена активизировать дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По данным СМИ, турецкие власти считают, что Черное море не должно превращаться в зону боевых действий.

Утверждается, что Анкара рассматривает безопасность судоходства как один из ключевых элементов предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.