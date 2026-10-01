Минобрнауки сократило число олимпиад для льготного поступления в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Минобрнауки сократило перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская, передает ИС "Вести".

Согласно подписанному приказу, количество олимпиад уменьшилось с 83 до 60, то есть более чем на четверть. Ямпольская напомнила, что ранее выступала за ревизию олимпиад и сокращение списка.

По ее словам, часть проблем приемной кампании 2026 года была связана с огромным количеством олимпиад и их победителей, которые конкурировали с детьми, получившими наивысшие баллы на ЕГЭ. Советник президента считает, что в дальнейшем необходимо предусмотреть формат учета результатов этих олимпиад при поступлении.

Ранее в ГД обратились в министерство с просьбой рассмотреть возможность введения единых правил распределения бюджетных мест. Это также помогло бы избежать ситуации, когда победители олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний, сокращают количество мест в общем конкурсе для сдавших ЕГЭ. В Минобрнауки пообещали при необходимости внести изменения в порядок приема абитуриентов.

