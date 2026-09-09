Минобрнауки допустило изменение правил приема в вузы из-за олимпиадников

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Минобрнауки России проанализирует итоги приемной кампании 2026/27 учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Леонова, передает ТАСС.

Поводом для обращения стала просьба парламентария к главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть возможность введения единых правил распределения бюджетных мест. Леонов предложил, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают без вступительных испытаний, не сокращало количество мест в общем конкурсе для сдавших ЕГЭ.

В ответе министерства говорится, что по завершении приемной кампании 2026/27 учебного года ведомство изучит ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. При необходимости будут рассмотрены поправки в действующие нормативные акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации.

По мнению Леонова, оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам.

"Все нужно делать в пользу самих абитуриентов, давая им больше возможностей для поступления, а не отбирая их", – подчеркнул депутат.

В российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже зачислено более миллиона человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек.

Минобрнауки России также намерено нарастить число иностранных студентов в российских вузах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч человек.