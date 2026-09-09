Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей

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В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей в город. Об этом сообщили в администрации города.

Режим начнет действовать с 18:00 9 сентября (09:00 по Москве). Он предполагает задействование сил и служб, участвующих в мероприятиях по исключению угрозы жизни горожан.

"Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей в нашем городском округе", – подчеркнул глава города Андрей Воровский.

Ранее сразу 17 случаев появления медведей в населенных пунктах зарегистрировали полицейские в Иркутской области за один день. Хищников замечали в Иркутском районе, Ангарске, Нижнеилимском районе, Усть-Илимске, Тайшете и поселке Чунском. В Братске один из зверей напал на 52-летнего охотника, который входит в группу по регулированию численности медведей.

Позже представители организации лесного хозяйства убили медведя, который бродил по улицам Ангарска и зашел на территорию одного из детских садов. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, что при неожиданной встрече с медведем в лесу важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное на нападение. По словам специалиста, при появлении хищника нельзя кричать, резко двигаться, убегать или поворачиваться к нему спиной. Также не следует пытаться самостоятельно прогнать медведя.