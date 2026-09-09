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09 сентября, 07:38

Город

Три детеныша кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появились на свет детеныши кустарниковых собак. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Сейчас детеныши уже выходят на прогулки вместе с остальными членами семейства. В теплую погоду их можно увидеть в вольере на старой территории, а при похолодании они перемещаются во внутренние теплые домики.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, все члены группы заботились о матери во время родов: одни помогали вылизывать самку, другие носили малышей в зубах и прятали их в норах на территории просторного трехсекционного вольера.

"Щенки рождаются слепыми и глухими, размером меньше ладони, имеют темно-коричневый или даже черный окрас. Через пару недель у них открываются глаза, а по мере взросления малыши приобретают более светлый, рыжий оттенок", – рассказала она.

Сейчас щенки питаются материнским молоком. В возрасте восьми и двенадцати недель им проведут плановую вакцинацию, тогда же специалисты определят их пол.

Кустарниковые собаки – социальные животные. В природе они живут большой стаей, делят обязанности и вместе охотятся. Эти хищники обитают в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки, предпочитая селиться у воды. Большая семья может охотиться даже на крупных змей, капибар и кайманов. Ближайший родственник кустарниковой собаки – гривистый волк.

В Московском зоопарке содержится самая многочисленная в России группа кустарниковых собак. Они живут здесь с 2018 года: тогда из Новосибирского зоопарка привезли самца Вицли-Пуцли, а позже к нему присоединилась самка Фрея. Первые детеныши появились в 2019-м. Сейчас в стае 24 представителя вида, включая троих новорожденных.

Ранее в Московском зоопарке получили потомство среднеазиатской кобры впервые с 1980-х годов. Три детеныша появились на свет с 12 по 17 августа. Специалисты сразу перенесли яйца в специальный инкубатор, где поддерживали температуру около 28 градусов.

Кроме того, в августе на "Городской ферме" на ВДНХ родился ягненок породы уэссан. Сейчас за ним наблюдают зоологи. Детеныш стал потомством овечки Генриетты и барашка Юлика. Ягненок родился здоровым и вскоре после рождения начал уверенно стоять на ногах.

Акция Московского зоопарка по сбору листьев и желудей продлится до 20 сентября

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