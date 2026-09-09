Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 17:05

Политика

Захарова заявила, что Зеленский хочет компенсировать провалы на фронте воздушным шантажом

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Президент Украины Владимир Зеленский хочет компенсировать неудачи на фронте воздушным шантажом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, слова Зеленского, представленные как "забота" и предупреждения для международных авиакомпаний и страховщиков, на самом деле являются шантажом и легализацией воздушного терроризма.

"Логика киевского режима прозрачна и одновременно преступна: пытаясь компенсировать очевидные, мягко говоря, неудачи – провалы на линии боевого соприкосновения и крах своих военных планов, он переходит к тактике прямого запугивания мирного населения", – передает слова представителя МИД РИА Новости.

Ранее украинский лидер пригрозил закрыть небо для гражданских самолетов над территорией России с помощью БПЛА, указав, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Владимир Путин назвал подобные заявления заявкой на терроризм. Глава государства также отметил, что Москва найдет инструменты для ответа.

МИД РФ призвал ИКАО осудить заявления Киева о полетах над Россией

Читайте также


политика

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика