Захарова заявила, что Зеленский хочет компенсировать провалы на фронте воздушным шантажом

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет компенсировать неудачи на фронте воздушным шантажом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, слова Зеленского, представленные как "забота" и предупреждения для международных авиакомпаний и страховщиков, на самом деле являются шантажом и легализацией воздушного терроризма.

"Логика киевского режима прозрачна и одновременно преступна: пытаясь компенсировать очевидные, мягко говоря, неудачи – провалы на линии боевого соприкосновения и крах своих военных планов, он переходит к тактике прямого запугивания мирного населения", – передает слова представителя МИД РИА Новости.

Ранее украинский лидер пригрозил закрыть небо для гражданских самолетов над территорией России с помощью БПЛА, указав, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Владимир Путин назвал подобные заявления заявкой на терроризм. Глава государства также отметил, что Москва найдет инструменты для ответа.