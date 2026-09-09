Белый дом убрал игру в стиле "Тетриса" со своего сайта

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Игра "Построй стену" исчезла с сайта Белого дома спустя несколько дней после его запуска. Развлечение было выполнено по мотивам "Тетриса", однако компания Tetris в соцсети X заявила, что не имеет отношения к его созданию, и предупредила о возможном нарушении авторских прав.

Сайт с аркадными играми, посвященными идеологии MAGA и деятельности администрации президента США Дональда Трампа, появился на прошлой неделе. В "Построй стену" пользователю предлагалось отражать поток нелегальных мигрантов на границе США. К 11:10 по московскому времени игры уже не было среди доступных развлечений.

Компания Tetris после появления игры публично дистанцировалась от проекта. В соцсети X представители компании заявили, что их не привлекали к разработке "Построй стену". В компании также подчеркнули, что серьезно относятся к нарушениям авторских прав.

Другие игры на сайте Белого дома пока остаются. Авторы проекта переосмыслили несколько известных аркадных хитов в соответствии с политической повесткой администрации. В частности, в собственной версии "Змейки" игрок управляет персонажем, напоминающим куратора Белого дома по охране границы Тома Хомана, и перемещается вдоль границы с Мексикой, собирая мигрантов.

Вариацией Flappy Bird стала Flappy Bill. В ней орел должен пролететь над Национальной аллеей, неся законопроект One Big Beautiful Bill. Есть на сайте и игра, посвященная сортировке школьных обедов в рамках инициативы "сделать Америку снова здоровой".

Кроме того, пользователям предлагают собирать Трамп-токены для инвестиционных счетов детей – программы, запущенной американским президентом в декабре 2025 года. На сайте также обещают в ближайшее время добавить новые игры.

Ранее Трамп опубликовал рейтинг лучших, по его мнению, президентов США за всю историю страны. Все лавы государства разделены на шесть категорий: "Величайшие", "Великие", "Почти великие", "Средние", "Ниже среднего" и "Неудачники". Единственным президентом в первой категории оказался сам Трамп. При этом не упоминаются, например, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди.

