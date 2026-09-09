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09 сентября, 17:22

Шоу-бизнес

Актера из сериала "Доктор Кто" Ноэля Кларка обвинили в сексуальных преступлениях

кадр из сериала "Доктор Кто"; режиссеры – Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон; производство – Bad Wolf, BBC Studios, BBC Television Centre

Британского актера Ноэля Кларка, известного по роли в сериале "Доктор Кто", обвинили в нескольких сексуальных преступлениях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным уголовного дела, в нем фигурируют пять жертв: женщины обвинили Кларка в сексуальном насилии, вуайеризме и эксгибиционизме. Следствие полагает, что актер совершал преступления в 2007–2016 годах.

Прокурор Королевской прокурорской службы Лондона Бетан Дэвид заявила, что для суда собрано достаточно доказательств.

Отмечается, что в декабре Кларк был признан банкротом после проигрыша в судебном разбирательстве с изданием The Guardian. Актер пытался добиться удаления материалов о своем неподобающем поведении, однако суд счел его иск необоснованным.

Ранее суд в США приговорил рэпера Mystikal (настоящее имя – Майкл Лоуренс Тайлер) к 20 годам тюрьмы за изнасилование. СМИ писали, что в 2022 году Mystikal совершил преступление в своем доме в Луизиане. Изначально ему грозил пожизненный приговор, однако срок был сокращен.

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