Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 18:43

Спорт

Экс-министра спорта РФ Колобкова выдвинули на пост вице-президента FIDE

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-министр спорта России Павел Колобков утвержден выборной комиссией Международной шахматной федерации (FIDE) в качестве кандидата на пост вице-президента организации. Об этом сказано на сайте FIDE.

Колобков был выдвинут национальными федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. При этом Россия не сможет проголосовать на предстоящих выборах.

56-летний Колобков занимал пост министра спорта России в период с 2016 по 2020 год. Он также является олимпийским чемпионом 2000 года по фехтованию на шпагах, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвигала на пост президента FIDE действующего главу организации Аркадия Дворковича. Однако после его включения в санкционный список Евросоюза Дворкович объявил о добровольной приостановке своих полномочий.

В соответствии с уставом организации временно исполняет обязанности президента его заместитель – 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

Читайте также


спорт

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика