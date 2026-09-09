09 сентября, 18:43Спорт
Экс-министра спорта РФ Колобкова выдвинули на пост вице-президента FIDE
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Экс-министр спорта России Павел Колобков утвержден выборной комиссией Международной шахматной федерации (FIDE) в качестве кандидата на пост вице-президента организации. Об этом сказано на сайте FIDE.
Колобков был выдвинут национальными федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. При этом Россия не сможет проголосовать на предстоящих выборах.
56-летний Колобков занимал пост министра спорта России в период с 2016 по 2020 год. Он также является олимпийским чемпионом 2000 года по фехтованию на шпагах, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвигала на пост президента FIDE действующего главу организации Аркадия Дворковича. Однако после его включения в санкционный список Евросоюза Дворкович объявил о добровольной приостановке своих полномочий.
В соответствии с уставом организации временно исполняет обязанности президента его заместитель – 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.