FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

Соответствующее решение связано с неисполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

По данным ТАСС, в марте суд частично удовлетворил апелляцию Украины против Федерации шахмат России. В частности, ФШР под угрозой трехлетней дисквалификации в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму.

При этом ранее сама Федерация шахмат России потребовала от комиссии по этике FIDE провести дисциплинарное расследование из-за призывов президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина к нанесению ударов по городам РФ.

В ФШР предложили отстранить его от должности или на максимальный срок запретить участвовать в любой деятельности, связанной с шахматами.