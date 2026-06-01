01 июня, 17:55

Спорт

Федерация шахмат России пожаловалась FIDE на главу украинской федерации Камышина

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Carsten Koall

Федерация шахмат России (ФШР) потребовала от комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) провести дисциплинарное расследование в связи с призывами президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина к нанесению ударов по городам РФ. Заявление организации опубликовано в телеграм-канале.

В ФШР указали, что в одном из постов Камышин иронично сравнил систему "Каисса" (шахматная программа, разработанная в СССР в 1970-х годах. – Прим. ред.) с ракетами "Нептун", которые применяются для нанесения ударов по российским городам.

В связи с этим в организации попросили не только провести расследование, но и ввести санкции в отношении президента УШФ за подобные высказывания. В частности, в ФШР предложили отстранить Камышина от должности или на максимальный срок запретить ему участвовать в любой деятельности, связанной с шахматами.

Представители организации считают, что поддержка президентом УШФ военных действий, из-за которых погибают россияне, а также упоминания им используемого для подобных атак оружия с привлечением шахматных символов нарушают условия устава FIDE и несовместимы с должностью Камышина.

В ФШР добавили, что факты нарушения кодекса этики FIDE подтверждаются постами в соцсетях президента УШФ.

Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий мастера спорта России и гроссмейстера РФ. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. После начала спецоперации Федосеев заявил, что больше никогда не будет выступать за российскую сборную.

В 2023 году шахматист сменил спортивное гражданство с российского на словенское. С июля того же года он представляет на турнирах Словению. Директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, комментируя решение о лишении Федосеева званий, заявил, что спортсмен был недостоин иметь этих званий после высказанной им критики в адрес РФ.

