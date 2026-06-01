01 июня, 17:02

Общество

Температура воздуха может превысить норму на 1,5 градуса в Москве к выходным

Температура воздуха в Москве к выходным, 6 и 7 июня, может превысить норму на 1,5 градуса. Об этом в беседе с RT заявила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом первая рабочая неделя лета подарит жителям и гостям столицы и Подмосковья комфортную погоду – без жары, холодов и ливней, рассказал "Радио 1" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Температура выйдет на плато, комфортное для большинства людей. В среднем на протяжении всей недели ожидается 21–23 градуса днем. При этом ветер не будет сильным, а атмосферное давление начнет немного расти.

Как уточнила Позднякова, с 2-го по 4-е число в регионе будет сохраняться переменная облачность без осадков. Ночи станут теплее – минимальные температуры во вторник, 2 июня, составят 10–12 градусов в Москве и 7–12 градусов в Подмосковье. Днем в столице будет от 19 до 21 градуса.

Ночью в среду, 3-го числа, столбики термометров в столице покажут от 10 до 12 градусов, а днем показатели достигнут 22–24 градусов. В четверг ночная температура будет на уровне 12–14 градусов, а дневная – от 23 до 25 градусов.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, местами не исключены кратковременные дожди. Ночи все еще будут теплыми, от 10 до 15 градусов, а днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов. Именно эти показатели являются выше климатической нормы на 1,5 градуса.

Ранее специалисты рассказали, что май 2026 года в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Этот месяц разделил 8-е место в списке самых теплых в XXI веке вместе с маем 2003 года.

