Женщина в Уфе умерла во время родов из-за анафилактического шока от анестезии

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина в Уфе умерла во время родов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии.

По данным следствия, это произошло в перинатальном центре города. Во время родов 39-летней женщине сделали анестезию, однако у нее произошел анафилактический шок. Новорожденного удалось спасти, но его мать скончалась на следующий день. По информации местных СМИ, женщина была многодетной матерью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В настоящий момент проводятся следственные действия, а также назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося. Помимо этого, дадут правовую оценку действий медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что австралийская блогер Стейки Уорнеке решила родить дома. Вместе с ней был ее муж Натан и доула Эмили Лал. Несмотря на то что ребенок родился здоровым, состояние женщины быстро ухудшилось – приехавшие медики нашли ее на полу у бассейна для родов, она тяжело дышала, а ее кожа стала бледно-желтого цвета. Спасти Уорнеке не удалось.

