ВДНХ и Главный ботанический сад обновили "Зеленый маршрут" к летнему сезону

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН представили обновленный "Зеленый маршрут" для прогулок на свежем воздухе. К летнему сезону его расширили с 42 до 50 локаций, включив новые природные и архитектурные объекты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Маршрут объединяет самые живописные уголки территории ВДНХ и Ботанического сада. Во время прогулки посетители могут пройти по воздушной экотропе в Шереметьевской дубраве, увидеть розарии, посетить дендрарий и познакомиться с другими природными достопримечательностями.

Среди новых точек маршрута – Сочинская горка у павильона № 29 "Цветоводство и озеленение" "Биокластера". Ландшафтный объект был создан в 1970-х годах, а его склоны укреплены подпорными стенками из гальки и плитняка, напоминающими морской берег.

Еще одной новой остановкой стал понтонный променад вдоль каскада Каменских прудов. Пространство предназначено для неспешных прогулок у воды, а в вечернее время здесь включается декоративная подсветка.

В программу маршрута также вошли площадки "Биокластера", в том числе павильоны № 28 "Пчеловодство" и № 31 "Геология", где работают экспозиции Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Во время прогулки гости могут посетить и сад молодоженов. Здесь пары, зарегистрировавшие брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ, высаживают черешневые деревья, которые становятся символом новой семьи и частью истории выставочного комплекса.

Одной из популярных остановок остается сирингарий, созданный в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его территории представлены различные сорта сирени, включая "Красавицу Москвы", "Надежду" и "Индию". Для посетителей здесь обустроены прогулочные дорожки из светлого камня и зоны отдыха со скамейками.

Ключевой точкой маршрута является дендрарий Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. В коллекции собрано более 1,3 тысячи видов древесных растений, среди которых 58 редких и находящихся под угрозой исчезновения. Помимо знакомства с уникальными растениями, посетители смогут насладиться цветущими композициями и ароматами сада.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ построят новый спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ представители выставки и Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Москвы. В парке "Останкино" появится всесезонный центр площадью 8 тысяч квадратных метров с 30 кортами.

В многофункциональном комплексе с фитнес-клубом можно будет круглогодично тренироваться по нескольким видам спорта: мини-футболу, бадминтону, пиклболу и другим.