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Новый спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром построят на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки промышленности и предпринимательства Москвы, в рамках которого предусмотрено строительство спорткомплекса площадью 20 тысяч квадратных метров, подписали представители ВДНХ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, который принял участие в подписании соглашения, заявил, что они уделяют особое внимание тренду на поддержание здорового образа жизни. В связи с этим в рамках стратегии развития выставочного комплекса, предусмотренной до 2030 года, возводятся новые локации для занятий спортом.

В частности, в парке "Останкино" появится спортивный кластер, на территории которого будет оборудован всесезонный падел-центр площадью 8 тысяч квадратных метров. По словам Шогурова, там будет находиться 30 кортов.

"Многофункциональный комплекс с фитнес-клубом позволит круглогодично проводить тренировки по нескольким видам спорта: мини-футболу, бадминтону, пиклболу и другим, а у жителей близлежащих районов северо-востока столицы появится возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома", – добавил гендиректор ВДНХ.

Фонд поддержки промышленности и предпринимательства Москвы помогает возводить и иные физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с крытыми катками и теннисными кортами, а также футбольные и другие площадки для занятий спортом.

Глава фонда Сергей Чумичев указал на важность поддержки инициатив, благодаря которым в городе появляются новые спортобъекты. По его словам, подписанное с ВДНХ соглашение является примером того, как вводимые инструменты для бизнеса помогают формировать комфортную среду и здоровый образ жизни среди жителей столицы.

"Программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитному договору МФППиП стала эффективным финансовым механизмом, позволяющим привлекать предпринимателей к развитию проектов городской инфраструктуры", – добавил Чумичев.

Ранее глава заммэра Москвы Мария Багреева заявила, что владельцы 62 спортобъектов в Москве, которые включены в специальный реестр, могут получить льготу по налогу на имущество организаций. Вице-мэр указала, что благодаря льготе, введенной в 2022 году, собственники могут снизить налог на имущество в 10 раз.

Такая мера разработана для поддержки объектов, развивающих спорт в городе. В реестре уже есть спорткомплексы, физкультурно-оздоровительный комплекс, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты.

