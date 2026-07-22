Москвичи продолжают активно поддерживать участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи активно поддерживают бойцов СВО, а также жителей новых и приграничных регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, добро и поддержка объединяют всех горожан. Родители и учителя показывают детям, что важны даже самые небольшие подарки.

Еще с декабря 2022 года участникам СВО помогают учителя и ученики столичной школы № 2087 "Открытие". Тогда они собрали свыше 50 посылок с питанием и одеждой для бойцов к Новому году.

Сейчас поддерживают военнослужащих свыше 4 тысяч человек, включая также родителей и дошкольников. Волонтеры передают им списки с необходимыми товарами. Грузы участники относят в специально выделенный кабинет, после чего школьники упаковывают их. Они также передают письма с добрыми словами.

Как рассказала советник директора по воспитанию школы № 2087 "Открытие" Ирина Воеводина, образовательное учреждение отправляет машины с посылками четыре раза в год. Участники собирают то, что действительно необходимо военнослужащим: продукты, одежду, лекарства, средства личной гигиены, инструменты.

Учителя лично общаются с участниками спецоперации и получают от них обратную связь. С 2026 года школа сотрудничает с центром "Мосволонтер". Ученики также передают вещи в штабы "Москва помогает".

Помочь бойцам, жителям новых регионов и животным из приютов могут все желающие благодаря площадкам проекта "Лето в Москве". Принести подарки можно в "Домики добра" проекта "Москва помогает". По будням они открыты с 12:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00.

Всего в городе 15 штабов, где принимают гуманитарную помощь. Граждан там встречают волонтеры, которые принимают посылки и рассказывают о проекте.

Между тем активисты Троицкого гуманитарного центра с начала этого года организовали уже около 100 адресных отправок помощи военнослужащим и жителям новых регионов. В частности, бойцам передали технику, маскировочные сети и домашние заготовки. С января волонтеры ТиНАО отправили в зону спецоперации порядка 150 тонн гуманитарного груза.

