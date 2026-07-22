Скончался актер из "Безумного Макса – 2" Майк Престон

Фото: кадр из фильма "Безумный Макс – 2: Воин дороги"; режиссер – Джордж Миллер; производство – Kennedy Miller Productions

Актер Майк Престон, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Безумный Макс – 2: Воин дороги", умер на 94-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон.

По словам жены, актер ушел из жизни 8 июня в американском штате Флорида. При этом об обстоятельствах и причине смерти она ничего не сказала.

Престон родился в 1934 году в Великобритании, но позже переехал в Австралию. Там он познакомился с режиссером Джорджем Миллером, который создал франшизу о Безумном Максе. В кинокартине 1981 года "Безумный Макс – 2: Воин дороги" Престон сыграл лидера поселенцев по имени Папагалло.

В 1980–1990-е годы артиста в основном можно было увидеть в телесериалах. Среди популярных его работ – проекты "Перри Мейсон" и "Горец".

