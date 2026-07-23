Риелтор Долиной лишился квартиры в Дубае из-за мошеннической схемы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Основатель агентства недвижимости, чья компания участвовала в сделке с жильем певицы Ларисы Долиной, Олег Торбосов, потерял квартиру в Дубае из-за мошеннической схемы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Торбосова, мошенник предложил женщине, которая продавала жилье, занизить стоимость в договоре купли-продажи, чтобы заплатить меньше регистрационных сборов. Изначально квартира продавалась за 12 миллионов дирхамов (свыше 256 миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.).

В итоге он убедил хозяйку жилья указать в договоре только половину стоимости. После заключения сделки продавец отдала покупателю чек на 6 миллионов, однако тот отменил его в банке. Деньги остались у него на счету, а квартира перешла в его собственность.

Затем этот покупатель продал квартиру Торбосову. Бизнесмен отметил, что перед покупкой проверил объект. При этом ничего подозрительного он не заметил.

Через время суд вернул квартиру женщине, несмотря на то что жильем уже владел новый собственник. По словам Торбосова, сейчас его команда готовит иск и будет пытаться наложить арест на квартиру.

Ранее в Китае мужчина по фамилии Шэнь купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома. Она относилась к категории "с ограниченными правами собственности" и стоила намного дешевле, чем остальные объекты.

Когда Шэнь хотел получить ключи, ему сказали, что такой квартиры не существует. При этом застройщик вернул только половину внесенной суммы и перестал отвечать на звонки.

