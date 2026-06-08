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08 июня, 17:20

В мире

Мужчина в Китае купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома

Фото: 123RF.com/maximsafaniuk

Мужчина в Китае по фамилии Шэнь приобрел квартиру на 34-м этаже в доме, где всего 32 этажа, сообщает South China Morning Post.

Житель провинции Шэньси приобрел квартиру площадью 90 квадратных метров, при этом ее стоимость составила около трети от рыночной. Данная жилплощадь относилась к категории "с ограниченными правами собственности" – это неофициальное название для квартир, которые находятся в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях. Закон не защищает такие квартиры, перепродать их нельзя, но спрос на них есть из-за низких цен.

Застройщик пообещал Шэню, что все разрешения будут оформлены позже, и мужчина внес первоначальный взнос в размере 17 тысяч долларов. Работы были завершены, несмотря на задержку стройки, однако, когда мужчина собирался получить ключи, ему сказали, что его квартиры не существует. Оплаченная жилплощадь должна была находиться на 34-м этаже, однако в здании всего 32 этажа.

Сначала мужчине предложили новую квартиру, однако денег на доплату у мужчины не было, а через два месяца и этот вариант оказался недоступен. Шэнь потребовал вернуть деньги, на что застройщик заявил, что средств нет.

В результате ему вернули меньше половины средств, после чего компания начала игнорировать звонки. Несмотря на то что суд обязал выплатить оставшуюся сумму, к маю этого года мужчина ничего не получил.

Ранее в Шанхае женщина пришла с кошкой в офис подруги и потеряла животное из виду. Она искала питомца возле здания, но безуспешно, и тогда китаянка обратилась в профессиональную службу поиска домашних животных. В общей сумме хозяйка заплатила более 1,3 тысячи долларов, а затем сотрудники офиса нашли кошку в помещении.

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