Путин заявил, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Об этом в ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, нанося удары по мирным гражданам, так как не может сдержать натиск российских войск.

Президент добавил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество на поле боя и продолжают уверенно идти вперед. Он подчеркнул, что эту ситуацию не могут поменять ни обстрелы, ни атаки беспилотников.

Ранее Путин указал, что войну против России развязали страны НАТО. Она началась с госпереворота на Украине. По его словам, все государства-члены Альянса наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против Москвы. Однако никто не мог и не сможет нанести стране стратегическое поражение.

