Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась, заявил Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

Он напомнил, что Ближний Восток охватил серьезный кризис, а рядом с границами стран СНГ появились новые очаги нестабильности. Из-за этого важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные и технические возможности структур, чтобы защитить СНГ как от потенциальных внутренних, так и внешних угроз.

Путин также призвал обмениваться информацией и вырабатывать единые подходы в решении общих задач.

Ранее президент РФ говорил о том, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует. Российский лидер отмечал, что сотрудничество стран должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества. В современном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность.

