26 мая, 10:33

Город

В Новомосковском округе построили восемь детских садов за счет бюджета

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

Восемь детских садов возвели в Новомосковском административном округе (НАО) по Адресной инвестиционной программе с 2021 года. Их общая площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Объекты рассчитаны почти на две тысячи мест и расположены в районах Филимонковском, Коммунарка и Щербинка. Реализация этих проектов позволила обеспечить юных москвичей современными и комфортными пространствами для учебы и развития", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2024 году в Филимонковском районе построили детсад на 350 воспитанников площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Он располагается по адресу Георгиевская улица, дом 8. В детсаду сделали помещения для групп, бассейн, кабинет для развивающих занятий, музыкальный, физкультурный залы и пищеблок полного технологического цикла.

Еще один детский сад открылся в доме 33 на улице Харлампиевке. Он рассчитан на 200 мест. Площадь здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в Щербинке в этом году появился детсад на 150 воспитанников по адресу квартал Южный, дом 12. Его площадь превышает 3 тысячи квадратных метров. Детский сад вписан в жилую застройку. Вентилируемый фасад специалисты сделали из керамогранита и оформили в белых, оранжевых и светло-зеленых тонах.

Внутри здания построили шесть помещений для групп, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, а также медицинский блок.

Ранее в Коммунарке появился новый детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже функционируют 8 детсадов и 4 школы. Вместимость нового дошкольного учреждения составляет 350 детей.

