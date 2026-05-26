The Spokesman: парашютист погиб после столкновения в групповом прыжке в США

В США парашютист погиб после столкновения во время группового прыжка. Об этом пишет газета The Spokesman со ссылкой на полицию округа Адамс.

Инцидент произошел на аэродроме Skydive West Plains в штате Вашингтон. Всего в групповом прыжке участвовали 11 человек.

По предварительным данным, 70-летний Рэнди Хаббс столкнулся с другой парашютисткой, после чего потерял сознание и контроль над парашютом. Мужчину, получившего смертельные травмы при падении, отнесло к северу от зоны приземления.

Вторая парашютистка получила травму бедра и была госпитализирована.

Ранее австралиец Брэд Гай выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 километра. Во время падения основной парашют мужчины не раскрылся, а запасной зацепился за стропы. Инструктор, с которым он летел, смог направить падение к насыпи возле водоема на поле для гольфа.