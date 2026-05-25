Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 17:35

Общество
Главная / Истории /

Сексолог Миллер объяснила, почему женщины считают имя Дима ред-флагом

Не имя, а диагноз: почему Димы оказались ред-флагами для отношений

Имя Дмитрий теряет популярность среди россиян и одновременно переходит в категорию ред-флагов. Пользовательницы Сети делятся видео и рассказывают о любовных неудачах в отношениях с Димами, сообщили СМИ. Действительно ли имя – это "диагноз", разбиралась Москва 24.

Очередной ред-флаг?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alena__usacheva_; cosmetolog_katti; gggelingg

Имя Дмитрий становится все менее популярным в России: в рейтинге востребованности оно опустилось на две позиции – с 9-го на 11-е место, а в молодежной среде и социальных сетях и вовсе стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера, оказавшись в одном ряду с Никитой, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как рассказали журналистам в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, по итогам 2025 года в Москве зарегистрировали лишь более тысячи новорожденных Дмитриев. В целом позиции этого имени начали стабильно снижаться с начала 2000-х, в то время как наивысший рост отмечался в 1970-х и 1990-х. Тогда Димы занимали второе место по популярности, отметили журналисты.

"Дима – это какое-то клеймо. Сразу ясно, что лучше бежать оттуда"; "Димки – это ред-флаг вообще"; "с Димами даже не знакомлюсь теперь"; "я не понимаю, это хорошо или плохо, – я просто Дима", – написали пользователи Сети, обсуждая новый ред-флаг.

В ответ на это психотерапевт, сексолог Александра Миллер отметила в беседе с Москвой 24: навешивание шаблонов на конкретные имена связано с тем, что мозг стремится экономить ресурсы. 

По ее словам, орган получает около 11 миллионов бит информации в секунду, но сознательно обработать способен только около 50. Поэтому использует эвристику – то есть ментальное сокращение получаемых данных.

Этот механизм работает так: лимбическая система (миндалевидное тело) отвечает за быструю оценку угрозы. Когда человек с именем Дима причинил боль, миндалевидное тело связывает ее не с конкретным человеком и его биографией, а с ярким маркером – именем, выступающим в качестве звукового триггера. Префронтальная кора могла бы сказать: "Это просто совпадение", но она медленная и энергозатратная. Поэтому мозг выбирает быстрый путь: имя приравнивается к опасности.
Александра Миллер
психотерапевт, сексолог

В результате формируется автоматическая, неконтролируемая связь. Она работает как условный рефлекс Павлова: услышав "Дима", человек получает сигнал тревоги. Это не мнение, а нейронная дорожка, "протоптанная" негативным опытом. Чем последний эмоциональнее, тем быстрее передается сигнал, объяснила Миллер.

"Например, у меня были клиентка, которые имела неприятные ассоциации с Андреями после не самых удачных отношений. И это как раз проективное программирование реальности. Цепочка выглядит так: есть убеждение, что "Андрей – это предвестник хаоса и неопределенности". Затем женщина, которая так думает, встречает нового человека с таким именем, но мозг уже находится в режиме сверхбдительности – ищет подтверждение имеющейся гипотезе, а не опровержение", – рассказала сексолог. 

В результате любой нейтральный поступок такого партнера читается как доказательство: не ответил на сообщение быстро – "вот, начинается, как тот Андрей". При этом женщина неосознанно меняет поведение после неудачного опыта: становится холоднее, требовательнее. Это провоцирует защитную реакцию у партнера – он напрягается, ошибается, отстраняется. И получается, что реальность подтвердила "шаблон", отметила Миллер.

Сакральный смысл имени

Фото: 123RF.com/fizkes

Если рассматривать ситуацию с точки зрения нейробиологического механизма, то ретикулярная активирующая система (РАС), которая является неким фильтром в стволе мозга, пропускает в сознание только то, что считает главным в настоящий момент, отметила Александра Миллер.

"Если она говорит, что человек с конкретным именем является ненадежным, то РАС "вырежет" все случаи, где он был надежен, и подсветит любой "косяк", увеличив его в 100 раз", – объяснила специалист.

Чтобы справиться с такой убежденностью, сексолог посоветовала найти трех хороших людей с таким именем. Это метод когнитивного переструктурирования и техника противодействия классическому обусловливанию. В мозге создается параллельный ассоциативный след, и он начинает воспринимать обладателя такого имени позитивно.

При этом указанного количества человек достаточно, потому что для ослабления синаптической связи нужно несколько примеров несовпадения стимула и реакции, вследствие чего гиппокамп (центр памяти) начнет формировать альтернативный паттерн. При этом старый след не стирается, но новый становится конкурирующим. Мозг получает выбор: "С Димами бывает плохо, но бывает и хорошо". Ярлык превращается в вероятностную оценку, а не в железную аксиому.
Александра Миллер
психотерапевт, сексолог

В свою очередь, астролог Борис Зак рассказал Москве 24, что в нумерологии имени многое зависит от того, как чаще называют человека и что ему ближе, так как у Димы и Дмитрия разный числовой код, а значит – и разные характеристики.

"Если человека чаще называют Дима, код его имени – цифра 3. При таком положении в характере больше отражается воинственная энергия Марса", – объяснил астролог.

Он добавил, что такая форма имени "дарит" носителю напористость, быстроту принятия решений, смелость и агрессию, которая может проявляться как в позитивном, так и в негативном ключе.

При этом Дмитрий соответствует цифре 7 и наделяет его носителя такими качествами, как строгость, рассудительность, стремление к порядку, так как этим энергиям соответствует планета Сатурн. Кроме того, это будет сдержанный и внешне достаточно холодный человек. Отмечу, что в обоих именах заложена энергия достижений и стремления к успеху. Но если Дима действует быстро, напористо и может "сдуться" на полпути, то Дмитрий построит план и будет следовать ему настолько долго, насколько того требует ситуация.
Дмитрий Зак
астролог

Однако важно понимать, что имя – это не единственный и далеко не основной фактор, который влияет на человека. В астрологии первостепенным является положение планет во время рождения (натальная карта), которое закладывает характер и основные черты личности. Далее стоит учитывать влияние родителей и общества. И имя тут выступает скорее как тонкая настройка, а не как основополагающий элемент личности, заключил Зак.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика