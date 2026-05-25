Сексолог Миллер объяснила, почему женщины считают имя Дима ред-флагом

Имя Дмитрий теряет популярность среди россиян и одновременно переходит в категорию ред-флагов. Пользовательницы Сети делятся видео и рассказывают о любовных неудачах в отношениях с Димами, сообщили СМИ. Действительно ли имя – это "диагноз", разбиралась Москва 24.

Очередной ред-флаг?

Имя Дмитрий становится все менее популярным в России: в рейтинге востребованности оно опустилось на две позиции – с 9-го на 11-е место, а в молодежной среде и социальных сетях и вовсе стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера, оказавшись в одном ряду с Никитой, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как рассказали журналистам в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, по итогам 2025 года в Москве зарегистрировали лишь более тысячи новорожденных Дмитриев. В целом позиции этого имени начали стабильно снижаться с начала 2000-х, в то время как наивысший рост отмечался в 1970-х и 1990-х. Тогда Димы занимали второе место по популярности, отметили журналисты.

"Дима – это какое-то клеймо. Сразу ясно, что лучше бежать оттуда"; "Димки – это ред-флаг вообще"; "с Димами даже не знакомлюсь теперь"; "я не понимаю, это хорошо или плохо, – я просто Дима", – написали пользователи Сети, обсуждая новый ред-флаг.

В ответ на это психотерапевт, сексолог Александра Миллер отметила в беседе с Москвой 24: навешивание шаблонов на конкретные имена связано с тем, что мозг стремится экономить ресурсы.

По ее словам, орган получает около 11 миллионов бит информации в секунду, но сознательно обработать способен только около 50. Поэтому использует эвристику – то есть ментальное сокращение получаемых данных.





Александра Миллер психотерапевт, сексолог Этот механизм работает так: лимбическая система (миндалевидное тело) отвечает за быструю оценку угрозы. Когда человек с именем Дима причинил боль, миндалевидное тело связывает ее не с конкретным человеком и его биографией, а с ярким маркером – именем, выступающим в качестве звукового триггера. Префронтальная кора могла бы сказать: "Это просто совпадение", но она медленная и энергозатратная. Поэтому мозг выбирает быстрый путь: имя приравнивается к опасности.

В результате формируется автоматическая, неконтролируемая связь. Она работает как условный рефлекс Павлова: услышав "Дима", человек получает сигнал тревоги. Это не мнение, а нейронная дорожка, "протоптанная" негативным опытом. Чем последний эмоциональнее, тем быстрее передается сигнал, объяснила Миллер.

"Например, у меня были клиентка, которые имела неприятные ассоциации с Андреями после не самых удачных отношений. И это как раз проективное программирование реальности. Цепочка выглядит так: есть убеждение, что "Андрей – это предвестник хаоса и неопределенности". Затем женщина, которая так думает, встречает нового человека с таким именем, но мозг уже находится в режиме сверхбдительности – ищет подтверждение имеющейся гипотезе, а не опровержение", – рассказала сексолог.

В результате любой нейтральный поступок такого партнера читается как доказательство: не ответил на сообщение быстро – "вот, начинается, как тот Андрей". При этом женщина неосознанно меняет поведение после неудачного опыта: становится холоднее, требовательнее. Это провоцирует защитную реакцию у партнера – он напрягается, ошибается, отстраняется. И получается, что реальность подтвердила "шаблон", отметила Миллер.

Сакральный смысл имени

Если рассматривать ситуацию с точки зрения нейробиологического механизма, то ретикулярная активирующая система (РАС), которая является неким фильтром в стволе мозга, пропускает в сознание только то, что считает главным в настоящий момент, отметила Александра Миллер.

"Если она говорит, что человек с конкретным именем является ненадежным, то РАС "вырежет" все случаи, где он был надежен, и подсветит любой "косяк", увеличив его в 100 раз", – объяснила специалист.

Чтобы справиться с такой убежденностью, сексолог посоветовала найти трех хороших людей с таким именем. Это метод когнитивного переструктурирования и техника противодействия классическому обусловливанию. В мозге создается параллельный ассоциативный след, и он начинает воспринимать обладателя такого имени позитивно.





Александра Миллер психотерапевт, сексолог При этом указанного количества человек достаточно, потому что для ослабления синаптической связи нужно несколько примеров несовпадения стимула и реакции, вследствие чего гиппокамп (центр памяти) начнет формировать альтернативный паттерн. При этом старый след не стирается, но новый становится конкурирующим. Мозг получает выбор: "С Димами бывает плохо, но бывает и хорошо". Ярлык превращается в вероятностную оценку, а не в железную аксиому.

В свою очередь, астролог Борис Зак рассказал Москве 24, что в нумерологии имени многое зависит от того, как чаще называют человека и что ему ближе, так как у Димы и Дмитрия разный числовой код, а значит – и разные характеристики.

"Если человека чаще называют Дима, код его имени – цифра 3. При таком положении в характере больше отражается воинственная энергия Марса", – объяснил астролог.

Он добавил, что такая форма имени "дарит" носителю напористость, быстроту принятия решений, смелость и агрессию, которая может проявляться как в позитивном, так и в негативном ключе.





Дмитрий Зак астролог При этом Дмитрий соответствует цифре 7 и наделяет его носителя такими качествами, как строгость, рассудительность, стремление к порядку, так как этим энергиям соответствует планета Сатурн. Кроме того, это будет сдержанный и внешне достаточно холодный человек. Отмечу, что в обоих именах заложена энергия достижений и стремления к успеху. Но если Дима действует быстро, напористо и может "сдуться" на полпути, то Дмитрий построит план и будет следовать ему настолько долго, насколько того требует ситуация.

Однако важно понимать, что имя – это не единственный и далеко не основной фактор, который влияет на человека. В астрологии первостепенным является положение планет во время рождения (натальная карта), которое закладывает характер и основные черты личности. Далее стоит учитывать влияние родителей и общества. И имя тут выступает скорее как тонкая настройка, а не как основополагающий элемент личности, заключил Зак.