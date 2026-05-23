Сваха Карасева: родители стали чаще искать партнеров детям через брачные агентства

Постоянный мониторинг анкет на сайтах знакомств вызывает выгорание и усталость, заявили эксперты. С чем связано такое явление и как оно повлияло на услуги свах, разбиралась Москва 24.

Шанс на любовь

Регулярная проверка анкет в дейтинговых приложениях является причиной экзистенциальной усталости, переутомления и выгорания, сообщило издание New York Times.

Журналисты уточняют, что на этом фоне один из популярных дейтинговых сервисов объявил о планах отказаться от функции свайпов и перейти к подбору потенциальных партнеров с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По задумке это должно решить проблему сильной усталости пользователей, а заодно изменить привычку оценивать других "одним движением пальца".

Уже сейчас компания тестирует ИИ-помощника, который изучает информацию и анализирует ценности пользователи дейтинговых приложений. После этого нейросеть подбирает пары и объясняет, почему они подходят друг другу, отметило СМИ.

По словам доцента кафедры медианауки в Бостонском университете Кэтрин Кодуто, которые приводит издание, многие из компаний, занимающихся разработкой подобных сервисов, уверены, что ИИ спасет их приложения или изменит подход к знакомствам.





Кэтрин Кодуто доцент кафедры медианауки в Бостонском университете Однако, пользователи относятся к этому с большой осторожностью. Это связано с опасениями по поводу конфиденциальности. Люди не знают, как искусственный интеллект будет использовать их данные.

При этом эксперт подчеркнула, что отказываться от свайпов необходимо уже сейчас, поскольку многие хотят более осознанного подхода к знакомствам и свиданиям.

При этом профессиональная сваха Галина Карасева уверена, что несмотря на общую усталость от сайтов знакомств, поток клиентов в брачных агентствах не увеличился. Однако к услугам профессионалов все чаще стали обращаться родители, переживающие, что у сына или дочери нет пары. Матери и отцы приходят в брачные агентства, сами смотрят анкеты, задают вопросы, изучают обстановку.

"Потом они рассказывают об этом детям и уговаривают обратиться к специалисту. Примерно в половине случаев подход срабатывает – родителям удается убедить наследников искать вторую половину через сваху, а не в приложениях", – подчеркнула Карасева в разговоре с Москвой 24.

Основные посетители агентств – это люди от 30 до 50 лет, более зрелые клиенты встречаются реже. Причем среди тех, кому за 40, чаще к услугам специалистов обращаются женщины, а среди 30-летних – мужчины. Те, кому уже за 60, распределяются почти поровну, объяснила эксперт.

"Вне зависимости от возраста, все ищут серьезные отношения для создания крепкого союза. Женщины при выборе партнера делают акцент на психологическом комфорте, общности взглядов и отсутствии дополнительных проблем со стороны спутника. Мужчины ценят женственность, поддержку, нежность и регулярную интимную близость", – уточнила она.

При этом хозяйственность избранницы уже не является приоритетом: многие могут самостоятельно убраться в квартире и приготовить, а от возлюбленной ждут лишь опрятности, предупредила Карасева.

"Прекрасный хаос"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в разговоре с Москвой 24 согласился, что феномен свайп-выгорания – реальная проблема современного времени.

По его словам, механика бесконечного пролистывания превращает поиск партнера в классический игровой автомат с режимом вариативного подкрепления: мозг постоянно ожидает джекпот в виде мэтча, выбрасывая дофамин авансом.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Однако реальность в виде молчания, пустых диалогов или исчезновений резко обрывает этот процесс, запуская мощный выброс кортизола и активируя зону мозга, которая физиологически обрабатывает не только социальное отвержение, но и реальную физическую боль. В результате человек сталкивается с синдромом истощения выбора, когда префронтальная кора, ответственная за принятие решений, перегружается от необходимости обрабатывать сотни лиц. В результате происходит когнитивное истощение, эмоциональное онемение, снижение самооценки и как итог – формируется глубокий цинизм по отношению к любви.

Эксперт отметил, что из-за бесконечного перелистывания человек на глубинном уровне перестает считывать профиль в приложении как живую трехмерную душу с ее уязвимостями, шрамами и уникальным опытом. Он воспринимает анкеты не больше, чем двумерные пиксельные товары на бесконечной витрине.

Психолог предупредил, что такая иллюзия безграничного выбора парализует способность ценить то, что есть, и заставляет бесконечно искать "улучшенную версию" в следующем свайпе.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В свою очередь, идея передать функции первичного отбора искусственному интеллекту выглядит как вполне разумная нейробиологическая сделка. ИИ способен избавить уставшую префронтальную кору от механической рутины, отсеяв людей по базовым ценностям, когнитивным профилям и стилям привязанности.

Однако, по мнению Евстигнеева, нейросеть никогда не сможет просчитать "химию" живого контакта, за которую отвечают зеркальные нейроны, микромимика, интонации голоса и даже запах: эти эволюционные маркеры безопасности и влечения активируются только лицом к лицу.

Чтобы избежать негативных последствий для психики, эксперт посоветовал следовать протоколу дофаминовой гигиены: жестко ограничить время в приложениях до 15–20 минут дважды в день, чтобы не вводить мозг в транс перегрузки.

Психолог уточнил, что также важно соблюдать "правило трех", ведя не более трех диалогов одновременно: это позволяет удерживать фокус на конкретном человеке.

"Также стоит сокращать дистанцию до реальности, переходя от переписки к короткому созвону или быстрой встрече за кофе в течение первых 5–7 дней, разрушая фантазийные проекции до того, как мозг построит иллюзорный образ", – отметил специалист.

Рекомендуется регулярно устраивать периоды полного отключения от дейтинга, возвращаясь к естественной практике спонтанных знакомств, например, на пробежках, в парках или местах интересов, напоминая мозгу, что любовь – прекрасный хаос живого человеческого присутствия, заключил Евстигнеев.