Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 07:55

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Подольская: часть россиян получат пенсии в июне досрочно

Эксперт рассказала, кому пенсия придет досрочно в июне

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Некоторые граждане РФ в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных с 12 по 14 число. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно", – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Подольской, такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник либо выходной. В таком случае Соцфонд переводит деньги в последний рабочий день перед выходным. При этом подавать какие-либо заявления или прочие документы не нужно – пенсия переводится досрочно в автоматическом режиме.

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Такой коэффициент был определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений.

Депутаты Госдумы предложили дать работающим пенсионерам по старости ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Россияне смогут получить свои пенсионные накопления одной суммой

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика