Эксперт Подольская: часть россиян получат пенсии в июне досрочно

Некоторые граждане РФ в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных с 12 по 14 число. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно", – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Подольской, такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник либо выходной. В таком случае Соцфонд переводит деньги в последний рабочий день перед выходным. При этом подавать какие-либо заявления или прочие документы не нужно – пенсия переводится досрочно в автоматическом режиме.

